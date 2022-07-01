用鴨子可愛的造型做設計，兩面皆可以使用。（東勢林區管理處提供）

孩提房及心閨房。（東勢林區管理處提供）

袖珍型的西洋棋收納盒，適合出遊方便攜帶。（東勢林區管理處提供）

因應林務局推廣國產材政策，以及學校莘莘學子創意無限，東勢林區管理處與台中科大攜手合作「天生我材雜貨鋪」，2日起至8月26日在東勢林業文化園區禮堂開張，75件國產木藝創作極具巧思，參觀民眾只要填寫回饋問卷，就能免費獲得相思木製作項鍊或磁鐵DIY體驗機會。

「天生我材雜貨鋪」將在明上午10時舉辦開幕活動。東勢林區管理處表示，活動定名為「天生我材雜貨鋪」，天生指上天所恩賜，我材指我們國家上好的木材，雜貨鋪乃是凝聚各種生活記憶的木藝販賣所，以「天生我材雜貨鋪」演繹台灣5、60年代，木業繁盛時期的景象。

「天生我材雜貨鋪」集結台中科大師生團隊發揮創意，以家庭生活為設計主軸，將國產材的運用在生活上發揮的淋漓盡致。在「大型家具區」，映入眼簾的是以台灣杉、相思木、楓香等為材料，線條簡潔卻充滿現代生活風格的森之椅，質樸溫暖。

「孩提房」中，可愛逗趣的穿山甲拼圖、恐龍桌燈，讓國產材多了幾分童趣。運用大樹概念設計的Tree house，讓愛美的女孩，有了收納飾品的最佳工具，是「女兒房」中最大的亮點。「主臥室」中燈具、小夜燈、日曆架的擺設，處處可以見到運用國產材的巧思；「廚房空間」也沒有缺席，熱壓緩衝墊、胡椒罐及啄木鳥造型牙籤罐等，是你從未見過的創意設計；生活上的領帶、別針、收納架及飲料套等，更不乏國產材的元素，琳瑯滿目的作品，將國產材加值展現。

東勢林管處指出，因應林務局極力推廣國產材政策，學校莘莘學子創意無限，藉由學生的巧思創作，充分展現國產材的質感，也讓民眾認識國產材的好處及變化性，更可運用在日常生活中，增添樂趣及儀式感。未來東勢處也將持續與學研單位合作，藉由開發、創作及人才培育工作，讓大家了解國產材的多元價值及重要性，更進而培育木藝設計及創作的人才。