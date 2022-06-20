大陸一名男子在2歲時遭到拐賣，他的家人奮力尋找25年，雙方終於重逢、認親，男子也決定返回親生父母身邊生活。新聞曝光後，有人注意到男子手上的名錶，傳言他的養父母家為億萬富翁，親生父母也是千萬富翁，因此被網友稱為「天生富二代」。

根據《瀟湘晨報》報導，1997年，只有2歲的梅志強在家門口玩耍時被人拐走，當時父親梅賢華出差在外，母親潘長娥在忙生意，等到她回家問女兒是否有看到弟弟，眾人才驚覺梅志強不見了，於是動員親朋好友一起幫忙尋找，梅志強的姊姊憶述：「那天下了好大的雨，我們找了很久但沒有找到」，且這一找就是25年。

在這段期間，梅賢華夫妻參與過許多尋親活動卻都無果，梅賢華稱這25年來，全家從沒過一次好年，每當潘長娥將梅志強的碗筷擺出來，家人都相當難過，擔心兒子現在究竟在哪裡？過得好不好？想到這他忍不住落淚，激動表示：「（我們）花了好多錢和精力，孩子被拐的這25年不知道是怎麼過來的」。

所幸在今年4月，有好心人士提供線索給梅賢華以及福建莆田警方，經過DNA比對後，終於找到失散多年的兒子梅志強，並且雙方在本月16日重逢、認親，一家人相擁而泣，梅志強也在當晚隨親生父母返回雲南昆明。在大陸父親節（6/19）當天，梅志強買了一束花送給父親，讓梅賢華感動不已，「他送了一束花給我，叫了我一聲爸，我當場就流淚了」。

新聞曝光後，有網友肉搜出梅志強的家世背景，其親生父母為千萬富翁，養父母更是億萬富翁，還有傳聞指出，這對養父母還買了另外一名孩子，只不過對方早在2014年就回家認親，不少網友稱梅志強是「天生富二代」，對此梅賢華表示：「不管他們有多少錢，我不需要他們的東西，我就要我的梅志強就可以，我們一家人團圓比什麼高興」。