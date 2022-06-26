現年22歲的泰籍華裔女歌手李紫婷，擁有甜美外表與迷人的嗓音，2018年到大陸參加歌唱選秀節目《創造101》後火速打開知名度，隨後更以「火箭少女101」成員的身分順利出道，受到大批粉絲的喜愛。而長期待在大陸發展的她，近期將泰國家中愛犬接來大陸與自己同住，但她沒想到準備在機場接機時，卻得到一隻「死屍」，讓她崩潰大喊「到底發生什麼事？」

李紫婷昨（25）日晚間突然在微博上發文，一開頭就難過表示「原以為，這會是一個開心的周末，原以為，我會因為我能和我的狗狗團圓而開心。可是，都只是原以為了，現實要冰冷很多。我已經在回程的路上，雙手顫抖著打下這一系列文字，講述這一天的經歷」。

接著李紫婷透露自己長期與愛犬melody分隔兩地，已長達兩年沒見到愛犬，因此她花了1萬多人民幣（約新台幣4萬多元）將愛犬從泰國接來大陸一同陪伴，沒想到滿心期待、準備迎接愛犬的她，到機場接機時，等到的卻是冰冷的屍體，讓她心痛又崩潰的表示「我是震驚的全身在抖，我的狗狗到底發生了什麼」。

恢復冷靜後李紫婷也立即聯繫了泰國與當地的航空公司，希望能盡快查出狗狗死亡的原因，但她發現航空公司之間不但互相踢皮球，她還看到愛犬竟和貨物們堆在一起經歷高溫運送，卻沒有人給她一個準確的答覆，只能無助的求助於網友。而網友看到後也立即跳出來安慰，並紛紛點名航空公司盡快給個交代，意外在網路上引發眾人的怒火。