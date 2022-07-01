蔡依林高人氣帶動品牌業績成長3倍。（MAJOR MADE提供）

蔡依林高人氣帶動品牌業績成長3倍。（MAJOR MADE提供）

蔡依林（Jolin）今年上半年接下運動品牌、牙膏、超市、室內香氛、隱形眼鏡、保養品等代言，近來為機能外套拍攝的廣告曝光，不少歌迷衝著天后選購，帶動該品牌業績成長3倍，眼尖粉絲發現電視廣告中，蔡依林的愛犬「屋虎」、「社長」也加入拍攝廣告，甚至還打造專屬牠的機能衣，母子衣讓蔡依林好喜歡。

蔡依林這次代言了20款色系的涼感機能外套，不同種風格也符合她百變天后的架式，廣告曝光後受到不少粉絲討論，這次更特別請來拍攝過蔡依林歌曲MV的專屬團隊，過去包含〈大藝術家〉、〈Play我呸〉、〈I'm Not Yours〉、〈怪美的〉都出自同一團隊之手，導演陳奕仁也拍出最美的Jolin，成品出爐讓她超喜歡。

不少觀眾發現廣告最後蔡依林的愛犬屋虎、社長也入鏡拍攝，廠商得知兩隻愛犬時常陪著蔡依林工作，因此特別訂製專屬機能衣，並希望能一起入鏡，最後成功拍出超萌廣告畫面。此外，品牌也透露從曝光代言人，線上業績一路飆升，過去都走網路購物的機能衣，這次破例在台北百貨公司辦起快閃店，沒想到一開門就每天排隊，也讓品牌現場拉起紅龍疏導民眾排隊，更決定延長快閃店時間。