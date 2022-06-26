日本桌球天后福原愛，於2021年7月與台灣桌球男神江宏傑離婚後，雖受到輿論的壓力，仍經常透過微博分享生活與粉絲互動。日前她便公開在微博上向偶像隔空告白，沒想到卻出包標記成其他人，令網友們傻眼。

福原愛昨（25）日晚間於微博上發文表示「今天首次見面冰墩墩和雪容融，實在的太可愛了而且有谷愛凌選手的簽名～北京奧運我都看了，採訪我也看了，我的偶像開心的一天」。原來福原愛自從看了18歲的混血滑雪名將谷愛凌（Eileen Gu）於北京冬奧精采的表現，並奪下2金1銀的好成績後，便將她視為偶像，而昨日拿到谷愛凌親手簽名的吉祥物「冰墩墩」和「雪容融」時，也忍不住興奮地與2隻吉祥物合照，並在文中標記谷愛凌。

但糗的是文章發出後，就被眼尖的網友發現福原愛所標記的帳號不是谷愛凌本人，而是其他人所創的帳號，紛紛在底下留言提醒「愛醬你標錯人了」、「『青蛙公主愛凌』才是愛凌本人啦」、「這是谷愛凌的帳號嗎？」而她本人則是在1個小時後才驚覺失誤，趕緊修正內文再發出，意外掀起熱烈討論。

事實上，福原愛離婚後已有1年半的時間沒有來台看孩子，日前江宏傑接受採訪被問到相關話題時，也罕見透露福原愛有機會趁著孩子暑假來台與孩子團聚，並表示目前雙方還在討論中，畢竟對於孩子來說，兩邊的愛還是很需要的。至於福原愛確切返台的時間，他則回歸低調表示「為了保護家人，就算知道也不會說」。