日本桌球天后福原愛和江宏傑去年7月宣布結束婚姻，近日傳出有計畫返台探親，不過目前人在日本的她，即便形象跌落谷底仍積極尋求復出，雖遭網友抵制「看到她會立刻轉台」，但電視台仍持續規劃她上節目，依舊在螢光幕前頻頻露臉，對此，高層也揭露背後關鍵原因。

福原愛離婚後除了桌球事業，目前轉型當藝人在各節目露臉，根據日媒《週刊女性》報導，她爆發不倫戀後，還被對方前妻指控說謊，連網友都留言抵制「看到她會立刻轉台」，卻不減她出現在螢光幕前的機會，近來陸續在旅遊、美食及綜藝節目露臉，相較於渡部建為不倫戀開記者會道歉後，卻難重返螢光幕，某製作人分析其差異，指出電視台是營利企業，會評估用沾惹不倫戀藝人的風險和利益，不找渡部建上節目，是覺得他過於受關注，得承擔較大風險只好作罷。

福原愛遭網友抵制「看到她會立刻轉台」，依舊在螢光幕前持續曝光。(推特)

該名製作人指出福原愛爆發醜聞後，開始以藝人之姿上節目，更指出某些日本職棒選手沾惹不倫醜聞後，往後發展似乎不受任何影響，突顯出電視圈對運動選手的醜聞相對寬容，推測福原愛未來將持續以藝人身分活躍於螢光幕前。

對於福原愛傳出暑假有機會回台探親？江宏傑日前受訪時鬆口默認：「討論中」，接著語帶保留表示：「不一定會見面，但就算決定下來，也不會去想這件事情」，也為了保有私人隱私，不願透露福原愛返台確切時機點。