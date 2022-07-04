50歲香港女星張文慈是選美出身，曾擔任模特兒的她，在1996年參加亞洲小姐競選，雖然在八強就止步，擁有亮麗外型的張文慈仍獲得出道機會，以《縱橫四海》、《我和殭屍有個約會》等戲打開知名度；張文慈近年則把演藝重心轉往大陸、改當帶貨主播，她直言從演員轉換跑道當主播，在生活和心態經歷重大改變，至於張文慈50歲仍小姑獨處，感情狀態常引發外界關心，對此，她也霸氣說：「我50歲沒結婚那又怎樣？」

張文慈雖然以選美出身，不過她演技不俗，以《縱橫四海》、《我和殭屍有個約會》等戲打開知名度，近年則以《宮心計2深宮計》、《跳躍生命線》廣受好評，不過張文慈近期淡出螢光幕，把演藝重心轉往大陸、改當帶貨主播。

張文慈接受陸媒專訪直言，她從演員轉換跑道當主播，在生活和心態經歷重大改變，張文慈重新調整自己的心態，把自己視為新人、重新學習，張文慈說：「那怕（觀眾）一萬人、一百人都好，我有一個平台、有個機會可以生存，我覺得很感恩」。

同時，張文慈也提到，她未婚的身分常引發外界關心，對此，張文慈霸氣說：「我50歲又怎樣？沒結婚又怎樣？如果你叫我硬找一個人結婚，說真的，我要結婚很容易」，不過，張文慈強調，她絕對不會為了結婚而結婚。