曾效力於主播台的岑永康，離開新聞界後轉往綜藝領域發展，憑藉機智腦袋與清晰口條活躍於各類節目與各大活動，老婆張珮珊跟他也是同樣背景出身，兩人堪稱是金牌主播夫妻檔，很受信賴與歡迎，夫妻倆經常在社群分享家庭生活，昨天(7/2)他們就透露，當年結婚時準備的「訂婚六禮」跟一般人很不一樣，多虧雙方家長接受，不然這婚可能結不成。

岑永康與張珮珊結婚21年，育有一雙子女，家庭生活幸福，昨天夫妻倆在臉書po文，回想當年訂婚，跟許多新人一樣，被長輩們要求要走禮數，得準備六件禮，「我們那時候剛迷上潛水，所以禮桌上就擺滿了面鏡、蛙鞋、調節器…反正湊個六件就可以」，如今回想，實在是另類到捏把冷汗，「感謝雙方家長都沒意見」。

之後他們成了父母，有了孩子後的生活變得忙碌起來，去海邊也只能玩沙，頂多浮潛，如今一雙子女長大了，夫妻倆終於能把儲藏室裡的裝備挖出來整理，帶著孩子們一同享受潛水樂趣，「希望我的狀態能多保持個幾年，能跟孩子一起熱血久一點」。

岑永康也在臉書分享了多張一家四口穿上全套潛水裝備下水的遊玩照，看上去既清涼又有趣，網友們看了紛紛表示羨慕，「太棒了，能實現夢想是人生最大的價值！分享你的喜悅，我們也樂在其中」、「也好想跟孩子一起玩這種啊！但等她們長大，我都老了…」、「真的好棒，這位爸爸再年輕一次的方式值得大家學習」、「跟著孩子一起成長，自己彷彿又青春了一回。讚」。