歌手朱俐靜2020年罹患乳癌初期，正能量抗癌的她，歷經辛苦治療，病情一度獲得控制，未料，4日驚傳朱俐靜乳癌病逝消息，享年40歲，震驚各界。美女主播劉芯彤也是乳癌患者，得知消息後有些感慨，劉芯彤透露，回診時醫生都會問她「最近忙嗎？」這句背後有更深層的意義，是在提醒她，壓力和情緒都是癌症的溫床。

劉芯彤今（5日）早在臉書透露，她昨夜應酬結束，深夜看到朱俐靜癌逝的消息，內心有些感慨，「我們同為乳癌患者，還記得今年年初，某個基金會曾經跟我提一個企劃案，是基金會想在母親節前夕，舉辦一場乳癌防治宣導的記者會，當中邀請的女性嘉賓，都是曾罹患乳癌，成功對抗癌細胞的患者，這當中包括不幸癌逝的女星朱俐靜。」當時劉芯彤認為，來賓應該都和她一樣，病情控制得宜，「沒想到，才短短幾個月的時間，竟然會看到這個壞消息。」

劉芯彤回憶，這五年來她每次回診時，醫生都會問她「最近忙嗎？」，這除了是一句親切的問候，其實背後有更深層的意義，「她在提醒我，壓力和情緒都是癌症的溫床」。

現在台灣女性乳癌患者有年輕化的趨勢，劉芯彤提醒，每一位女性要定期乳房檢查，「我當時就是自我檢查時發現硬塊，趕快就醫，才能在癌症初期就對症下藥」，最後並強調：「不要忽略妳身上每一個微妙的變化，因為那都可能是健康警訊。」