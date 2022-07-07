女星黃嘉千2006年與加拿大籍老公夏克立結婚，家庭幸福模樣令外界稱羨不已，如今驚爆16年婚姻走向盡頭，正在打離婚官司，還是由黃嘉千「提告」，令外界跌破眼鏡，美女主播劉芯彤有感而發：「我真心覺得不是不同國籍產生的問題，許多夫妻是因為異地生活，導致婚姻離異。」

美女主播劉芯彤在facebook發表看法，黃嘉千打離婚官司引起許多人討論異國婚姻，有文化差異和生活習慣不同，是否特別容易出狀況，劉芯彤認為並不是國藉問題：「許多夫妻是因為異地生活，導致婚姻離異。」她拿好友舉例，好友太太被外派到新加坡工作，女兒也帶過去讀書，好友要看女兒老婆就要當空中飛人，幾乎每一季都要飛一趟，一開始久久見一次小別勝新婚，會特別想念對方，但日子一久了，問題就會越來越多，生活圈不同話題也不同，朋友太太在新加坡遇到困難，打電話回台灣哭訴，朋友也無法當下就飛過去幫助太太，只能給言語上的安慰，時間久了夫妻就產生嫌隙，開始埋怨先生怎麼都幫不上忙，通話內容也逐漸變成抱怨居多，乾脆減少通話。

劉芯彤提到那位朋友獨自在台灣也會寂寞，狐朋狗友會帶他去夜店跟妹仔聊天，假日也找紅粉知己到郊外踏青，雖然朋友都說沒有出軌，但劉芯彤質疑「身體沒出軌、心應該早已不知飛到哪個溫柔鄉了吧！」過幾年朋友離婚，原因是因為太太在新加坡遇到有台商特別照顧，產生感情。

劉芯彤發文講述朋友的異國婚姻，最後也是離婚收場。（圖／劉芯彤facebook）

劉芯彤分析：「我見過太多對分隔兩地生活的異地夫妻，最終婚姻都難以維繫。」也幽默提出避免離婚的方法「那就是～～永遠不要結婚。」