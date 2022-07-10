藝人黃嘉千日前證實與夏克立的16年異國婚姻觸礁，目前正在打離婚訴訟，竇智孔第一時間PO文嗆「下課粒，不是助理，因為他是垃圾」，被外界解讀為暗罵夏克立，後來他解釋只是抒發心情、勿對號入座。稍早，竇智孔透過經紀人證實那篇文是在聲援黃嘉千，更教訓夏克立「情緒失控都不能有傷害對方的行為」。

黃嘉千與夏克立婚變事件曝光後，男星竇智孔就在臉書意有所指地PO文：「約克夏真的比較可愛。狗，很直接，才不會在那邊裝瘋賣傻。沒有比較就沒有傷害。#垃圾」、「下課粒，不是助理，因為，他是垃圾」，由於時間點敏感，馬上引起網熱議；對此，竇智孔在留言處解釋：「朋友家的狗咬人了，單純上來抒發罷了…」仍被外界解讀為以諧音暗酸夏克立。

婚變延燒數天，一名自稱夏克立的友人今（10日）在臉書發文控黃嘉千5大罪狀，包括逼夏克立簽自願分居文件、財產都在黃嘉千名下、婚姻諮商強勢、沒替夏克立澄清緋聞，以及不理睬夏克立回台隔離期間等；結果黃嘉千友人也出面反擊，指黃嘉千最後一次和夏克立在加拿大互動慘到直接「逃回」台灣，現在要定期求助精神科。

根據《三立新聞網》報導，竇智孔因全程知情，所以在黃嘉千婚變事件爆發的第一時間，發文暗批夏克立是「垃圾」；稍早竇智孔透過經紀人發聲：「在感情中，再怎麼情緒失控，都不能有傷害對方的行為，這是身為一個男人基本禮貌。」除了聲援黃嘉千，也再度批評夏克立。