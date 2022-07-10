黃嘉千與夏克立16年的異國婚姻觸礁，預計暑假過後對簿公堂，黃嘉千日前認了婚變，表示離婚的決定非常艱難、很不得已，不過夏克立友人今（10日）則在臉書發文控黃嘉千5大罪狀，心疼夏克立在台灣是「外配弱勢」，指錢都在黃嘉千那邊、婚姻諮商強勢、沒替夏克立澄清緋聞，以及對夏克立回台隔離期間不聞不問，並控黃嘉千逼簽自願分居文件、製造家暴錄音，對此，黃嘉千跟經紀公司尚未對外回應。

一位自稱夏克立友人的女子，在今上午發表一則以「我所認識的夏克立」為題的長文，為夏克立抱不平，她寫下：「夏克立是一位『真人』，沒有明星架子，完完全全跟你我身邊的鄰居同事一樣」，並表示，夏克立回台灣隔離期間，黃嘉千沒去探望，住處、食物都沒準備。

友人提到，夏克立看心理醫生跟婚姻諮商，黃嘉千認為對方找得不夠好，堅持要用她找的，並指控黃嘉千：「私下跟醫生LINE，影響用藥與判斷」、「還可以為離婚官司作準備，比如製造家暴場景錄音。」另外，夏克立日前被報導去酒店，他當時請老婆出面護航，但黃嘉卻不立刻幫忙澄清。

最後，黃嘉千還被控，不准夏克立隔離後回家住、讓他沒錢，要簽「自願分居」的文件才給生活費，感嘆夏克立的母語不是中文，還要自己找律師，可以說是難上加難。至於，竇智孔之前暗罵夏克立「垃圾」，友人則認為，竇智孔跟黃嘉千是同一個經紀人，「所以叫垃圾也不意外了吧」。對此，黃嘉千跟經紀公司則尚未對外回應。