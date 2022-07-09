日本演藝圈看似光鮮亮麗，卻是美女們各種嘗試才得來的成果，近年曾經的女團成員們紛紛選擇拋下自我，轉頭暗黑圈大露傲人身材，不只長相甜美的三上悠亞大拍起寫真、當起AV女優，許多美女也想小試身手，19歲寫真女優宮崎あみさ過去是女團LoveLink、Mystear成員，退出團體後也開始大拍性感寫真。

外貌清甜的宮崎あみさ現職為寫真女優，日緬混血的她因在咖啡店打工被挖掘進入女團，儘管後期因故退出女團，她也因此獲得踏入演藝圈契機。在她的IG中經常貼出辣照和老司機分享，只見宮崎あみさ畫上精緻妝容，張著她水汪汪的迷人電眼，經常對粉絲露出超甜美笑容，每一PO照都會引起不小的騷動。

宮崎あみさ有著不輸三上悠亞的甜美外表。(圖/宮崎あみさ IG)

三上悠亞作為老前輩早拍過無數寫真甚至是AV。(圖/三上悠亞 IG)

2月退出偶像活動的她，目前專注在寫真和電視劇拍攝，6月宮崎あみさ辛苦完成拍攝工作後，她凹凸有致的身材終於在雜誌封面被刊出，對此她也表示，「說真的能在封面就像做夢般，讓我一直不敢相信，謝謝所有支持我的人！」而她也敬業在社群狂PO美照宣傳，讓粉絲眼睛藉機會大吃冰淇淋。

宮崎あみさ就算包緊緊也被粉絲深深喜愛著。(圖/宮崎あみさ IG)

宮崎あみさ穿比基尼身材被網友推爆。(圖/宮崎あみさ IG)

實際看她的IG帳戶的美照還真不少，不只有各種辣妹低胸裝，還有各種脫衣比基尼，尺度直接逼近走光邊緣，雪白水球清晰誘人，今年2月是她加入寫真界的好日子，不過其實她在女團時期的照片就已相當大膽，不只穿起女僕裝還曾穿上紅色內衣出鏡，看似早已立定要走露身材方向，造福老司機。