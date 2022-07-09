日本前首相安倍晉三昨(8日)在奈良街頭舉行活動時，遭人用自製散彈槍射傷，搶救數小時後仍在日本時間下午4時宣告不治，由於安倍過去多次對台灣釋出善意，消息一出也引來許多台灣網友發文悼念，曾在東京生活過一段時間的歐陽靖，今(9日)早上則分享自己的觀察，表示：「我自己的日本朋友那邊卻很安靜」。

歐陽靖表示，自己的日本朋友對安倍驟逝消息相對冷靜有兩大原因，一是日本人對政治比較漠不關心，二是部分年輕人偏左翼，安倍其實不受這些年輕朋友青睞。歐陽靖進一步指出，雖然安倍是日本在位最久的首相，許多政策對日本有正面影響，但先前疫情期間的政策卻引來兩極評價，例如一戶只發放兩枚布口罩，砸上上百億日圓國家預算的「安倍口罩」事件因此引來批評，「卸任時並不算風光」。

歐陽靖發文。（圖／翻攝自歐陽靖・裏東京生存記臉書）

歐陽靖說，相較於自己身邊的日本朋友對此事件的安靜，台灣人確實對他感情深厚，原因也其來有自，包括多次為台灣發聲、挺台灣，還有先前捐疫苗給台灣，都讓台人對他有好感。而目前從新聞上所知，安倍的身亡應該是意外，「日本的社會運作跟經濟不會受太大影響，對於改善政治人物維安或改造槍枝問題應該也不太會有後續效應」。

至於歐陽靖自己對安倍的看法，她承認過去住在日本時也不喜歡安倍，回到台灣生活時才感念他的多次挺身而出，最後強調：「想留言批評謾罵此文章立場的人請自high」、「以下開放過度解讀此文的人自high，我不會做任何回應喔！」，但稍早她似乎已將該文刪除隱藏。