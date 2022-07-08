香港一代女神李麗珍，過去拍攝三級片《蜜桃正熟時》走紅，性感撩人的模樣深植人心，受封性感女神、三級片女神的美名，之後她成功穿起衣服，以電影《千言萬語》奪下金馬獎和金紫荊獎影后。近年她雖淡出螢光幕前，但仍會分享逛街日常，還曾幽默自嘲肥又老，8日她再度PO出近照，竟無人認得出。

港星李麗珍現年已56歲，顏值肌膚依舊美麗逼人，平時認真經營社群的她，每一PO出逛大街近照都會引來一陣驚呼，5月時她曾為出席公開電影活動，前往臉部針灸時不禁感嘆「肥又老」，被網友否認「明明就好美」，在這過後，李麗珍持續曬出逛街照片，經常獲得網友高評價，然而她的人氣卻已不復從前。

56歲李麗珍近況曝光，膚況還是一極棒。(圖/李麗珍 IG)

昔日金馬影后的李麗珍搭地鐵卻沒人認出她的身分。(圖/李麗珍 IG)

李麗珍8日現身香港某家小店，拿起港式凍奶茶和在地豬扒包，PO出大吃美食照和大家分享，照片中，她毫不忌諱幕前形象，有些粗魯地大口咬下眼前美食，拉近照片來看，李麗珍吃東西的臉蛋紅潤，又是健康有氣色的模樣，照樣被網友稱讚顏值爆表，不過當她到地鐵準備返家，昔日女星竟無人認出身分。

儘管她的巔峰時期早已遠去，不過這次拍照獲得「美食達人」的封號，直誇：「珍妹妹，很貼地的分享」、「妳真的吃得好開心呀」、「請妳出一版香港美食地圖，安利我們一個個香港寶藏」、「吃個豬扒包都好漂亮呢」、「珍姐是飲食達人」、「希望珍姐姐再挖掘更多隱世美食哦」，不只意外獲得美食領域的頭銜，還獲得不少網友的好評價。