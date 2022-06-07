鮑起靜憑《除暴》入圍本屆最佳女配角。（香港電影金像獎提供）

資深香港演員林雪已是第3度角逐最佳男配角獎。（香港電影金像獎提供）

香港電影金像奬協會7日發布獲提名第四十屆香港電影金像奬最佳男配角及最佳女配角入圍者的個人造型照。角逐今年最佳男配角的最後5強實力不容小覷，有香港影帝古天樂在傳記式電影《梅艷芳》中飾演一代歌后的恩師、造型設計師兼摯友劉培基而獲得提名；金馬影帝謝君豪在《濁水漂流》中演繹露宿者，憑其細膩演技入圍。

新生代演員柯煒林及馮皓揚均獲得最佳男配角及最佳新演員兩項提名，柯煒林在《濁水漂流》中飾演患上失語症的青年露宿者，與主角吳鎮宇一段亦父亦友的情誼，令人留下深刻印象；至於在《媽媽的神奇小子》中演出「少年蘇樺偉」的馮皓揚，是本屆最年青的入選者；《殺出個黃昏》演出殺手3人組的車手林雪，則是他第3度角逐此獎。

本屆最佳女配角則是資深演員與新秀之爭，金像影后鮑起靜曾5度獲最佳女配角提名，這回憑藉在《除暴》中演繹澡堂老闆娘入選；而金馬影后李麗珍在《濁水漂流》中則飾演出獄後的露宿者；廖子妤則以兩個截然不同的角色入圍，她分別在《梅艷芳》飾演早逝的梅愛芳及在《智齒》中飾演殘疾毒販Coco姐，各有突出發揮。

鍾雪瑩在《殺出個黃昏》中扮演欲尋死的未婚懷孕少女，與老戲骨謝賢合演一段「爺孫情」，亦為她帶來最佳女配角及最佳新演員兩項提名；從未演出經驗的白浪，以其母親、前中國女排名將郎平為故事骨幹的《奪冠》中，首次演繹年青郎平的奮鬥史，讓她成為最佳女配角候選五強之列。