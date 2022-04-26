日本傑尼斯男團「Hey! Say! JUMP」成員山田涼介在《燃燒的劍》詮釋新選組一番隊組長「沖田總司」，角色是開朗聰明的天才用劍高手，可惜年紀輕輕就病倒床榻。首度挑戰正統時代劇，他將以清白高潔的魅力擄獲觀眾的心，「我對歷史一點都不熟悉，所以先研究了新選組。踏入拍片現場時，我非常緊張，但是也度過刺激充實的每一天。我對沖田有著情緒起伏不大的印象，希望能透過他不表露情緒的這點，帶出他高深莫測的壓迫感。同時，我也希望能讓看著沖田的人，感受到他的療癒氣息。兩種相反面向的分寸，實在是很難拿捏。」

對於演出拿捏，山田也進一步表示：「他是新選組當中年紀最小的，擅長劍術，可以改變殺氣騰騰的新選組氣氛。他通常都在微笑，但當開關打開之後，他就會收起笑容，用機器人般的氣勢殺人。」同時，他也笑稱自己因為「童顏」，反而具備角色的先天優勢：「當我在歷屆新選組的影像中看到沖田，雖然每個人都不一樣，但我認為壓倒性的共同點，就是那張童顏。我覺得我比其他人年輕，所以我知道我可以怎樣去使用這張臉。我從來都不覺得童顏會對自己有任何幫助，但這回是我第一次覺得童顏是件好事。」導演原田真人也稱讚他：「越是觀賞山田先生的作品，就越是想看他詮釋的沖田總司。無論是那敏捷的劍術、夢幻虛渺的微笑、和土方之間的輕鬆對話，一切都顯示他是最適合擔任大銀幕沖田總司的不二人選。」

片中，沖田總司最後因為肺結核而結束一生。為了詮釋角色在人生後期逐漸凋零的虛渺之美，山田涼介也在一週內減重8公斤，除了向「增減重專業戶」鈴木亮平取經，也向他的前輩岡田准一討教。岡田回憶起這段過往：「因為我對身體很瞭解，所以被問到怎樣才能讓身體激瘦時，我教了他最厲害的方法，就是『脫水』。因為他真的完成了這件事，讓我覺得他很了不起。」岡田也進一步補充：「一般來說，不吃飯的話，心會生病，貪慾也會消失，但在如此辛苦的拍攝過程中，山田都沒有失去塑造角色的慾望，能夠很好地堅持下去。」更還稱讚他：「山田一教就會，真是千年一遇的奇才，給我留下深刻的印象！」

據悉，劇組並非按照劇情先後來拍攝，所以山田先掌握劇組的拍攝日程，逐漸演繹沖田衰弱的模樣。他對此透露：「為了減掉1公斤，每天都去三溫暖，每天只吃一次沙拉，最後三天就不吃不喝。尤其拍攝沖田臨終的場面以後，隔天又要拍他還健康的模樣，讓我一天之內又增加5公斤。」即使在旁人看來相當心疼，不過敬業的他也表示：「我只想用心把角色演好，其實當時並不覺得有多麼辛苦。」電影將於本週五（29日）在台上映。