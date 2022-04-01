陳珊妮現身夢想Sing樂園2擔任飛行導師，讓選手們興奮又緊張。（17LIVE提供）

17LIVE歌唱比賽圓夢計畫《夢想Sing樂園2》進入新一輪的8強淘汰賽，評審陣容不只評審長陶晶瑩，還迎來風格犀利的金曲歌后陳珊妮擔任飛行導師、音樂人劉偉德及唱片公司藝人開發顧問克林2位專業評審老師。主持人盧學叡原先以為這階段只要淘汰2位選手應該比較輕鬆，沒想到黃小愛立刻搖頭表示，「沒有喔，剛休息區選手全都在發抖，因為今天請來了陳珊妮老師擔任評審！」

陳珊妮身穿一襲絲質性感黑洋裝登場，氣場十足的她也預告將於5月20日推出全新專輯《調教》，並且已經陸續推出「三不曲」的〈痛癮〉和〈捆縛〉兩首單曲，同時也宣布她將於5月21日在台北流行文化中心舉辦《陳珊妮「調教x教條」北流演唱會》。提起陳珊妮新專輯名稱《調教》，黃小愛直說自己很熟悉，並好奇詢問陳珊妮是否從日常生活中吸取到調教的資訊，陳珊妮也酷回「不然呢？」令黃小愛好奇的追問：「我比較想問陶子姐有沒有調教過李仁哥耶？」陶晶瑩笑答：「一定要啊，你哪裡高興哪裡不高興都要讓他知道，你們想到哪裡去？」同時也虧陳珊妮，「我覺得珊妮老師她整體非常一致，看起來就像那種會綑綁、有皮鞭啊，有那樣的感覺，對不對？」陳珊妮也接招回應，「對，很多人給予這樣的評價。」

黃小愛一開場就突然宣布賽制新訊「我們第二季跟調教一樣有很多不一樣的玩法，8強淘汰賽改採倆倆PK廝殺賽！」令選手們相當震撼，除此之外，選手們也對於陳珊妮老師就坐在如此近距離的評審席上感到緊張不已。

首組上場PK的是在上輪比賽中表現都頗受好評的布之稻葉和徐樂芸熱熱，兩人碰巧都選唱林宥嘉的歌，布之稻葉在唱完《浪費》後坦言自己在後台就一直緊張，唱完後更是不敢看陳珊妮。在進入8強賽後，陶晶瑩也以更高標準審視選手表現，接著調教布之稻葉說「我覺得你也得了一種「副歌病」，很多人都是卡拉ＯＫ訓練出來的，到副歌就一直飆唱，前面跟後面完全不顧，覺得好像終於有進去是最後一兩句了，就已經一切都來不及了。」

在14強之戰表現亮眼獲得20顆燈高分好評的徐樂芸熱熱，演唱的是林宥嘉的《別讓我走遠》，她坦言上次高分後自己內心有著難以超越的壓力，只給她2個燈的陳珊妮指出她的問題點覺得她聲音一直很抖，還好奇向陶晶瑩詢問熱熱之前表現，「剛聽你唱歌的時候一直覺得你聲音很抖，不知道是你今天詮釋這首歌的方式，還是你唱歌就是會很抖？其實你有很好的聲音，你也可以把這首歌唱好，但你剛一直在一個不穩定的狀態，因為對於製作人來說這聽起來會很難受。」

人氣創作才女衣喬再次拿出自創曲《我的故事全是你》參賽，獲得17個燈高分，陳珊妮也認真調教，「很明顯的你的技術、唱腔、創作、你的演繹、你各種其實都很出色很平均，你在詮釋它時因為你的能力很好，你在技巧上的理解已經超出你的情感想要表達的東西，我會看到很多表面的技術，如果能把你對作品的情感連結起來，我覺得它會有很大的力量，我覺得現在形式跟技術有點超過內心的東西。」聽到劉偉德老師稱讚衣喬的能力跟想法豐富，建議衣喬要找適合的製作人幫她把歌曲中很多的元素編排處理好，陳珊妮贊同的說：「我覺得這是很好的建議，因為你需要的是刪除法，刪掉一些因為你的東西太雕琢了，你把所有東西都放上去會太多了，你需要一個製作人幫你把這些東西刪除整理。」衣喬感謝老師們建議，表示今年很想將這首寫和自己音樂的故事的歌曲正式完成推出。