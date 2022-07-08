一代巨星林青霞位於香港飛鵝山的超級豪宅今(8日)凌晨傳出發生大火，還有傭人急著抱小狗出來逃生，直到今天上午7時火勢還沒完全撲滅，內部受損情形暫時未知。而林青霞近年曾在微博分享豪宅內部樣貌，不僅有無敵景觀陽台，還曾有仙鶴造訪，有如真實版人間仙境，十分奢華。

林青霞曬過豪宅內部樣貌。（圖／翻攝自林青霞微博）

林青霞嫁給富商邢李㷧後就搬到香港過起貴婦生活，兩人育有2女，林青霞也成為邢李㷧和前妻所生邢嘉倩的繼母，過去林青霞曾接受本報專訪，透露高中畢業後就出道當藝人，別說打麻將，連休息的時間都沒有，一心渴望家庭的她，遇上邢李㷧後才圓夢當起家庭主婦。

林青霞豪宅曾有仙鶴造訪。（圖／翻攝自林青霞微博）

林青霞當時寫道：「嫁做商人婦，忙碌的生活突然安靜下來，每天待在家裏（李）不出門，先生怕我悶，就安排我跟朋友打牌玩。打麻將真是迷人的遊戲，加上我有偏財運，即使技不如人，也能常常贏」，更透露老公寵她送她半山書房，而今凌晨發生火災的飛鵝山的超級豪宅，傳聞也是邢李㷧送林青霞的禮物。

林青霞家中有如生態保護區。（圖／翻攝自林青霞微博）

據知，林青霞位於飛鵝山的超級豪宅價值約11億港幣（約台幣42億元），今凌晨0時32分發生火災後，消防隊就出動多處分隊滅火，延燒了6小時後目前仍未完全撲滅。而林青霞過去曾在微博分享豪宅美景，有無敵開闊的花園陽台，占地超過1400坪，應有盡有，光是花園就有843坪，有如坐享個人的生態保護區及植物園，也可見當年的東方不敗退休後，生活相當愜意。