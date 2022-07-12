昨天(7/11)香港爆出豪宅入室行竊案，「四大天王」之一的郭富城(城城)居住的大坑道「嘉園」豪宅，凌晨慘被入室行竊，港媒報導事情發生當下，郭富城在房內睡覺，屋裡還有嬌妻方媛、女兒以及岳父母，小偷因撞見人逃離，郭富城家因此沒財物損失，倒是鄰居被偷了，對於此事，郭富城的經紀人忙出面澄清，竟表示是「誤會一場」。

昨天驚傳郭富城一家居住的豪宅遭小偷入室行竊，當時天王一家跟岳父母都在，是家裡傭人機警，清晨5點多發現大門半開、窗戶也被打開，立即察覺有異，隨後撞見正在行竊的小偷，報警的同時，小偷眼見事跡敗露連忙落荒而逃，所幸屋內人員皆無傷亡，連財物都無損失，倒是社區內的其他住戶沒這麼幸運，被偷了約500元港幣(約1900元新台幣)。

郭富城家遭竊一事引發熱議，但據《新浪娛樂》報導，事後郭富城的經紀人出面澄清，指天王家遭小偷一事是一場誤會，解釋遭竊的「其實並非Aaron(城城)家人的單位，而是同層隔壁被盜竊」，由於目前全案已交由警方調查，因此言盡於此，不方便多說。

據悉，郭富城是與嬌妻方媛、孩子以及岳父母同住在港島大坑道的嘉園「嘉園」豪宅，該社區設計一層樓有3戶，一家子原先是住在頂樓獨層的900坪豪宅，但近日因家裡在裝潢，所以他才租下同棟的低樓層某戶暫住，而警方觀看監視器，懷疑小偷是爬水溝潛入大樓，鎖定低樓層犯案，之後又沿著水溝逃跑。