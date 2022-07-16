有著E罩杯上圍和沙漏型曲線的白雲，擁有「香港波神」的封號，作風自信又敢於大秀好身材，6年前她嫁給哈佛大學畢業的建築師江俊嶙，夫家身價約2億(約台幣7.6億)，不料傳出夫家不滿她愛現身材，下令封胸未果，5年婚姻因此破局收場，不久前她趁著寫真出版受訪並非事實，15日又再聊起此事。

近日白雲發行出道10年首本寫真集，曾對港媒《香港01》澄清夫家對她很好：「沒覺得性感不好，之前我喜歡潛水，他們還叫我去考張潛水教練證」，其餘便不願再多說。接著15日，白雲才在IG界定「性感」二字內涵，並說道：「女人呀，自己的價值自己實現、自己賦予定義。」直言拍寫真能活出女性自我。

她繼續說道：「妳的快樂別人會和妳分享，妳若不開心，卻無人能感同身受。所以最不重要的便是別人的閒言廢語」，似乎是在回應離婚流言。隨後她豪邁吐出內心話：「看看紅姐(惠英紅)，看看黛薇夫人。女人這輩子，先愛己、再愛人！人生過得有趣才不枉此行！我是白雲，我就是我，是顏色不一樣的煙火。」

值得注意的是，在白雲口中的前印尼總統黛薇夫人，以及得過三座香港金像獎及一座金馬獎影后的惠英紅都曾拍過寫真。特別是後者曾在28歲時，自費赴巴黎拍攝全裸寫真，只為留下身體最美的一刻，然而卻因社會風氣保守，甚至最終令交往多年男友離她而去，至今61歲依然單身，卻留給影壇無數感人作品。