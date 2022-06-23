張傑最近替《晏人物》拍攝人物的寫真曝光。（翰森娛樂提供）

張傑最近替《晏人物》拍攝人物的寫真曝光。（翰森娛樂提供）

張傑自團體「南拳媽媽」出身，近年工作重心放在幕後、音樂創作，他12日剛過40歲生日，最近替《晏人物》拍攝人物寫真曝光，展現爆肌好身材，和過去「斯文型」才子形象判若兩人；張傑透露自己從2017年起開始進行計畫性健身，如今體態變得更加強壯，MAN味十足，表示如今很珍惜、享受現在的生活狀態。

聊到這次的人物寫真，張傑坦言一開始不太清楚《晏人物》風格，「先前較少注意網路媒體和IG，接觸後才發現原來他們拍了很多優秀作品」；這次雙方合作，最初還被問到「得預留多久的減脂期」？讓張傑嚇到，心想「真的非常專業」，於是下定決心要花時間修飾身材。當初雙方討論寫真風格，訊息僅來回兩、三次就定案，張傑說，「從受邀討論到實際拍攝完成，大概花一個月多左右，記得剛好是過農曆新年，過年時為了拍照，也沒有大吃大喝，就是希望體態能好一點，所以算下來，減脂期大概也是一個月左右。」

他說，拍攝那天，現場準備很多健身器材，好讓肌肉充血，拍攝起來線條會更加好看，「拍攝時非常快速，它會自然捕捉你的動作，然後也會指導一下動作，前後大概2至3小時就拍完了」；張傑表示看到照片後非常滿意：「算是給自己40歲留下紀念，記得自己40歲時的樣子。」