20歲邵奕玫氣質清新，當廣告模特兒時期就被稱作是「小周子瑜」，她先前因演出電影《刻在你心底的名字》與曾敬驊、陳昊森等新生代男神合作，還曾在見面會上大秀女團熱舞才藝，知名度大漲。6月9日下午1點半，時報周刊CTWANT目擊邵奕玫身穿高中制服，與另一名女演員現身西門町進行新戲《都市懼集》拍攝工作。

邵奕玫與身旁友人在街頭邊看手機邊笑鬧。（圖／本刊攝影組）

身高155公分十分嬌小的邵奕玫，綁著丸子頭露出甜美笑容，一身白襯衫、百褶裙、黑長襪的制服打扮，讓她在鏡頭前看起來更顯得青春無敵。拍攝過程中，她與身旁女生有說有笑，2人步行在西門町街頭各自聊天滑手機，接著邵奕玫搶過對方的手機似乎發現什麼，玩笑般地逼問好友，對方則想拿回手機，高中生的打打鬧鬧，看起來氣氛相當融洽，也讓西門町街頭多了幾分青春氣息。

綁著丸子頭的邵奕玫與友人在街頭露出開心笑容。（圖／本刊攝影組）

據悉，當天邵奕玫在西門町拍攝的是大幕可可新戲《都市懼集》，由影集《黑喵知情》團隊「酷斯本媒體製作」拍攝，將以單元劇方式呈現，主打都市傳說等類型的恐怖題材，號稱全劇沒有鬼，但恐怖氛圍不減。該團隊過去就憑藉《黑喵知情》入圍金鐘6項大獎，以寵物溝通結合懸疑推理，如今再推新題材，令人期待。

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