金曲歌后戴佩妮時隔6年推出新專輯《被動的觀眾》，近來釋出首波主打歌〈多虧你啊〉MV，熱情邀來5位好友同框拍攝，豈料好友們竟然準備她最怕的食物「筍乾」來惡整，當她一看到筍乾嚇壞，隨後聞到濃厚的筍乾味，甚至呈現噁心狀態、不斷乾嘔，差點被熏到昏厥。

她在現場一開始卯足全力反擊，最後也抵擋不了對筍乾的恐懼，只能恨得牙癢癢得對好友說：「真是，多虧你了啊。」逗笑眾人。她當天從凌晨4點開工拍攝，坦言已經很久沒拍攝MV，加上之前也很少這麼早起工作，自虧：「好像回到新人時期。」

她在MV中化身成一股隱形的正能量，穿梭在不同人的家，藉由插電為遭遇到生活挫折的人們，傳遞溫暖與能量，而且當她遇到能量滿滿的人，也會被對方電到，但當她沒電時，人們也反過來傳輸正能量，呈現讓愛、溫暖皆能雙向流動。

近年來因為疫情影響，全世界都改變生活模式，她這幾年都專心埋首創作，但因為疫情影響無法跟家人頻繁相聚、出門旅遊，不過仍藉由音樂妙轉為正能量，因此著手寫下了新歌〈多虧你啊〉，藉由輕快歌曲傳遞正能量，在難熬的日子裡替大家打氣，「送給想念我的歌迷及努力回到日常的你、我。」