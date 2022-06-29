王宏恩以布農族古調詩歌為底，改編再創作成新專輯《Muskun Kata一起我們》。（風潮音樂提供）

睽違20年，王宏恩回歸族語創作，推出最新專輯《Muskun Kata一起我們》，王宏恩坦言，二十年來一直想要做族語專輯，但自身對族語歌詞的使用和咬字特別講究，不想為做而做，才會持續擱置。然而3年前父親的離世，竟成了催生這張專輯的動力：「直到他過世，突然發現我有好多好多想說的話。」

王宏恩〈被你擁抱著〉MV，從思念父親出發，搭配他回家必經的路途畫面，「每次進到部落的那條小路上，就感覺到起風了，陽光穿過樹葉灑落在路面上、遠山好像有雨要飄來，就像是父親在說：他一直都在。」錄製這首歌時，王宏恩在錄音室幾度錄到聲嘶力竭，最後決定保留這樣的音色，「雖不太完美，但更真實地展現對父親的情感和思念」。

《Muskun Kata一起我們》專輯收錄了布農族的古調詩歌，這些「古調詩歌」是由第一代部落的基督教牧者與長老們所採集，以古調旋律加上基督教敬拜讚美的詩詞，共同演唱並流傳下來，現在逐漸被新的教會音樂所取代，也在老人家一個個離開後，慢慢被人遺忘，但這些都是王宏恩童年時光相當重要的音樂養份。

王宏恩特地邀請崁頂教會的部落長老們加入，重現布農古調詩歌的風華。透過當代不同音樂語彙的改編再創作，這些古調詩歌有了新的生命，王宏恩也希望能透過這張專輯，向部落長輩致敬。

王宏恩分享，以前在部落裡生活時，大家總是一起工作、一起吃飯、一起唱歌，彼此的關係緊密，最常聽到大家說的話就是「Muskun Kata」。從專輯同名單曲〈Muskun Kata一起我們〉眾人的和聲中，可以感受到王宏恩幼時被族人、被愛環繞支持的情景，「真正的音樂、真正的母語復振、真正的文化傳承，全部都要回歸到『生活』本身。」有志為部落的母語和文化傳承盡一份心力，王宏恩也在今年5月回到部落舉辦布農原森音樂祭、開設族語音樂傳承工作坊，迴響熱烈。

這張全新族語創作專輯，對王宏恩來說，不僅是另外一個階段的開始，也是這二十多年來，他對族群文化的反思和對部落老人家們的懷念。他更將製作專輯的過程，拍攝剪製成紀錄片，將於7月9日在三創Clapper Theater舉行免費的紀錄片放映會。報名請至「風潮音樂」或「王宏恩Biung」的粉絲專頁查詢。