民進黨屏東縣長參選人、立委周春米今（3日）接受前總統陳水扁在「微微笑廣播網」主持的「有夢上水」節目專訪。周春米說，能向陳水扁請益意義非凡。兩人談及周春米初選期間被質疑「藍底」背景，陳水扁也替她緩頰說，周春米的父親周輝煌過去是資深國民黨籍屏東縣議員，交友廣闊本來就會有人來支持她，「這是很自然的人情義理。」

周春米表示，成長過程中受到許多黨外前輩的啟蒙。而陳水扁活躍於那個風起雲湧的年代，歷經美麗島辯護律師、蓬萊島案、民意代表、市長，最後完成第一次政黨輪替擔任總統，是所有民進黨人眼中的民主先驅。

周春米也說，自己即將參選屏東縣長，能向陳水扁前總統請益意義非凡。過去陳水扁前總統擔任台北市長時，創下8成市民滿意度，也是「綠色執政，品質保證」的最佳印證，陳總統分享寶貴的施政經驗，受益良多。

陳水扁則在節目中向周春米勉勵，當初自己在競選台北市長時，也是經歷過初選的洗禮。過程雖然激烈，但也學習到很多，如果沒有初選的經驗，可能就不會有後來的「阿扁市長」，相信周春米也能越戰越勇。

兩人也談及周春米初選期間被質疑「藍底」背景，周春米笑稱，陳前總統果然是寶刀未老。陳水扁也替她緩頰說，周春米的父親周輝煌過去是資深國民黨籍屏東縣議員，交友廣闊本來就會有人來支持她，「這是很自然的人情義理。」

周春米說，她也知道陳前總統的鞭策是「苦口良藥」，是替自己一一拆解應對這些質疑，也希望未來有更多機會向民主前輩請益。陳水扁也詢問「丈夫是否支持參選屏東縣長？」周回應說，丈夫非常尊重、疼惜她，「但他應該是全世界最不想要自己當選的人，因為覺得縣長真的太累了，怕我太辛苦。」