前台中市長林佳龍答應出戰新北市長選舉，立法院長游錫堃是否有勸進或是給林佳龍一些選舉的意見？游錫堃表示，目前僅就老同事、老朋友的立場與林佳龍交換意見，但他也鼓勵林「有機會就要接受挑戰。」

游錫堃今（9）日接受媒體聯訪時表示，他目前不介入民進黨的黨務與正國會的會務，而是以個人意見與他就議題進行討論。游錫堃說，他與林佳龍是老同事，他當民進黨主席的時候林是祕書長，當行政院長時林任新聞局長，所以不站在黨或正國會的立場，而是就老朋友、老同事的身分給予意見，他也鼓勵林佳龍，還年輕、有機會就要接受挑戰。

林佳龍傳出戰新北市長 蘇巧慧：強棒都歡迎
傳蔡欽點林佳龍選新北 潘孟安：到處徵詢是必然的
暗酸林佳龍 侯友宜：不能把新北當做選舉籌碼
#林佳龍 #游錫堃 #老同事 #新北市 #九合一選舉