前台中市長林佳龍答應出戰新北市長選舉，立法院長游錫堃是否有勸進或是給林佳龍一些選舉的意見？游錫堃表示，目前僅就老同事、老朋友的立場與林佳龍交換意見，但他也鼓勵林「有機會就要接受挑戰。」

游錫堃今（9）日接受媒體聯訪時表示，他目前不介入民進黨的黨務與正國會的會務，而是以個人意見與他就議題進行討論。游錫堃說，他與林佳龍是老同事，他當民進黨主席的時候林是祕書長，當行政院長時林任新聞局長，所以不站在黨或正國會的立場，而是就老朋友、老同事的身分給予意見，他也鼓勵林佳龍，還年輕、有機會就要接受挑戰。