針對林口交流道案及恩恩案，新北市長侯友宜與新北市長參選人林佳龍及雙方團隊隔空互嗆，林佳龍競選辦公室發言人何博文今批侯爭功諉過，更要侯承諾新北市民，如當選絕對會「做好、做滿」，不會落跑去選總統。

侯友宜今在疫情說明會被問到此事回應，「我現在是市長角色，每天我都非常珍惜，好好做事，現在我一段時間都跟里長進行行動治理座談會，解決這4年尚未解決的問題，全力把市民的事做好、把市政做好。」

針對林佳龍提出市政願景，認為新北建設沒有整體性，還說12年來升格不代表升級，並指稱新北市社會住宅政策不合格，另外提到市長存在本位主義，所以心裡覺得是二等公民。

侯友宜說，在防疫這段時間，不但要拚防疫也要拚市政，我們好好做事努力往前走，把很多工作繼續往前推動。

另對於指揮中心公布恩恩案報告以及林佳龍宣布參選時間相近，林佳龍競辦也猛攻恩恩案，有無覺得被聯合攻擊？侯友宜簡短回答：「我們好好做事吧！」