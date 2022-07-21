「燦爛新女力」集結13位新住民生命故事，新北市長侯友宜出席新書發表會。（陳慰慈攝）

新北市社會局集結13位新住民的生命故事出版「燦爛新女力」，今舉辦新書發表會，新北市長侯友宜出席表示，到新北市後，經常有機會新住民一起工作、生活甚至學習，看到新住民在新北市落地生根，看到他們的韌性、活力及對這個城市充滿的期待跟期望，豐富新北市生命力，也串起跟國際接軌力量，認為新北市就是台灣縮影、就是國際縮影。

侯友宜說，新北市是全國最友善新住民的城市，有11萬多的新住民，占全國新住民人口幾近20％，他在「2030新住民十年政策」中，揭示要以「人才培育、接軌全球、聚落營造、福利服務」四大策略來協助新住民，希望新住民在這塊土地上都能發光發熱。

新書發表會邀請書中人物陳秋柳、卞柔勻和新店新住民家庭關懷站負責人張月英等人現身說法，並與侯友宜對談。

陳秋柳說，她懷著夢想從越南嫁來台灣，卻在三重碧華公園幫人修剪指甲；女兒也曾因「新住民第二代」的身分而在意，不願提及媽媽，但在她努力推廣越南美食及帶女兒參與舞台劇、電影表演下，讓大家認識新住民文化，女兒也越來越認同越南文化。

另位越南新住民卞柔勻，初嫁來台灣遇人不淑，曾獨自帶著幼女經歷一段逆境求生的歲月，她刻苦奮發，熬過艱辛，後來遇見生命中的貴人，不僅重組了幸福家庭，還在3D果凍藝術創作上發揮才能，曾獲韓國釜山國際烘焙大賽冠軍、比利時觀光美食節線上比賽烘焙金牌，目前開設藝術手作烘焙教室，培力其他新住民。

卞柔勻表示，人生的低潮時受到新住民家庭服務中心幫助，也上了很多新住民課程，現在有能力想回饋，於是將出版的5本烘焙書版稅，捐贈給新北市好日子愛心大平台，在台灣已22年的她，笑言居住的時間比在越南還久，可以很驕傲的說：「挖嘛係台丸人！」

張月英則說，女兒去法國留學、兒子到緬甸經商，各自帶回大陸籍女婿和緬甸籍媳婦，家裡宛如是一個小聯合國，為陪伴他們融入社會，她當個快樂的老書僮，陪著媳婦上學，跟著女婿上街，媳婦現在不僅語言溝通無礙，還練就了一手漂亮的硬筆字。

社會局長張錦麗表示，社會局設有2個新住民家庭服務中心與40個社區關懷站，分布在29區，協助新住民各項生活適應，並透過各種方案來培力新住民人才，提供各項資源協助，希望讓新住民姊妹們找到奮鬥的依靠，讓外界看到姊妹們的努力與成就。

負責採訪執筆的社會局專員陳清貴表示，13位新住民故事包含了泰國李拉雀薇、大陸王君岩、緬甸張麗英、柬埔寨孫雅雯、潘喜玲、印尼慕雅妮、盧美華和越南6位曾女香、范秋水、黎金剛、武氏芳恆、陳秋柳、卞柔勻等。她們從為愛走天涯到落地生根，都歷經一番寒徹骨的遭遇，但生命經過蛻變，最後都羽化成翩翩彩蝶。