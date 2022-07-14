民進黨新北市長參選人林佳龍宣稱，自己在交通部長任內，完成新北市長侯友宜過去解決不了的林口、五股交流道擴建。此番言論被侯打臉後，林再隔空對侯喊話，不要船過水無痕，兩人友誼勿因選舉而扭曲，對此侯勸他該「就事論事」，並強調把人民要求的事情做好，是人民公僕應盡的責任。

林佳龍宣布參選後頻繁發言，更將林口、五股交流道擴建的功勞攬在身上，侯今早直接打臉林佳龍，表示林口交流道擴建核定、五股交流道改善工程計畫上呈的時間和林佳龍在任時間都對不上，兩者又有什麼關係？

對此林佳龍回應，稱自己聽到侯友宜說法感到驚訝及難過，難道侯過往曾感謝過他，如今都不算了嗎？雖不能說是過河拆橋，但不要像是船過水無痕，彷彿從未發生過一般，並強調他和侯過去好的友誼，不要因為選舉而扭曲。

面對林佳龍的友情攻勢，侯表示：「我們就事論事把事情的原委來跟大家做一個報告，我們的關係都不會改變的。」侯強調，彼此都是人民的公僕，把人民要求的事情做好，是應盡的責任，在過程當中，對中央所有的長官都會感謝，這也是人之常情應有的態度。