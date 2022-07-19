呂家愷臉書發文，希望林佳龍努力向民進黨中央追真相。圖/取自呂家愷臉書

民進黨新北市長參選人林佳龍昨天以「真相與品格」發文表示，如果他當選新北市長，將會公佈恩恩案真相，未料，國民黨新北市議員參選人呂家愷卻羅列「開放3+11成為防疫破口」、「黑心劣質快篩試劑進口台灣」、「疫苗採購的價格」等，並表示這才是全台灣人民想知道的真相，希望林佳龍能發揮監督「恩恩案」的精神，向中央追真相。

新北市議員參選人呂家愷今天在臉書發文指出，昨天看到林佳龍再一次消費恩恩案，為自己選舉鋪路，在這樣的脈絡下，他不意外但是很遺憾。因為，這是民進黨多年來的選舉招數，其實恩恩案的真相，民進黨早就已經拿到了，一個是蘇貞昌（新北提供書面報告）、另一個是林佳龍子弟兵卓冠廷（高中同學提供消防局錄音檔），林佳龍、卓冠廷兩人一搭一唱，說要選後公開「真相」，根本就是小看人民的智慧。

呂家愷並指出，人民有追求真相的權利，但政客卻往往操控真相，用惡劣、泯滅人心的手段去製造對立。林佳龍如果想知道真相，真的可以去問問卓冠廷、也可以打給老長官蘇貞昌。因為，卓冠廷的高中同學，早就在第一時間提供錄音檔給他，何須等到選後？若卓冠廷早已掌握真相，為何不讓全台人民知道，還要扣著當成林佳龍的「選舉政見」？這種騙選票、政治操作的手段，在2018年就已經玩過了，若民進黨口中嚷嚷的真相「是真的」，那蘇貞昌當年早就當選了。

呂家愷並表示，恩恩案早已進入司法檢調程序，其實不太懂林佳龍要追求甚麼真相，曾在中央當官的他，難道也不相信我國司法體系嗎？呂家愷並表示，很遺憾，原先滿期待這次選舉的，林佳龍畢竟是有當過台中市長的人，應該要有地方首長的高度與品格，但是看完他的文章，認為今年市長選舉大局已定，林佳龍就是一個「小雞思維」的假母雞，真心為民進黨議員、里長候選人感到悲哀。

最後，呂家愷也表示，好心提醒一下，給喜歡「追求真相」的林佳龍（林佳龍想不起來的話 卓冠廷 請幫他一下），全台灣人民都還在等「開放3+11成為防疫破口」、「黑心劣質快篩試劑進口台灣」、「疫苗採購的價格」的真相，希望林佳龍能發揮監督「恩恩案」的精神，努力向民進黨中央追真相。