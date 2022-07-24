民進黨新北市長參選人林佳龍周末連兩天走訪新北泰山、林口兩間廟宇參香，今(24)日他到林口竹林山觀音寺參香時受訪透露，蘇貞昌那天接見他後，立刻就安排跟37位議員參選人來便當會，明後天會聽取大家的意見，直誇蘇揆是行動派。

林佳龍表示，蘇揆真的是行動派，那天見面結束後，馬上安排跟37位議員參選人來便當會，在明天跟後天也聽取大家意見，把我們母雞跟小雞都拖在一起，形成最強的一個競選團隊。

林佳龍說，蘇揆也有跟他說，自己過去在當台北縣長、行政院長時，還有很多私藏秘境，未來也會安排兩人私底下去走走看看，一起聊聊跟新北未來的發展。

至於日前林佳龍說蘇貞昌是自己最大的靠山，被藍營批評是派系妥協；對此，林佳龍則表示，其實當時講的那個意思，是指蘇揆不管競選經驗，還是施政經驗都能來指導我們。

他強調，是指蘇揆是自己的後盾，我們一起做人民靠山，不是人民遇到問題沒辦法申訴，包括恩恩案也好，或是過勞的公務員，他們會一肩扛起保護人民的責任。