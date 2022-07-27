為支持與協助不孕夫妻生育願望，並減輕試管嬰兒的經濟負擔，去年7月1日起實施「擴大不孕症治療（試管嬰兒）補助方案」，補助對象由低收入戶及中低收入戶擴大至妻的年齡未滿45歲，即可申請政府的補助，截至本月已有2733對夫妻成功產下3070名嬰兒，行政院今天舉辦孕補助周年成果發表，行政院長蘇貞昌當場宣布再加碼，指示衛福部相關預算補助沒有天花板，協助人民生子簡負擔，這是政府要做的事。

爭府擴大不孕症治療（試管嬰兒）補助方案前，補助對象僅限低收入戶及中低收入戶，補助次數一年一次，每年僅有20件通過資格審查，每年補助上限15萬元；擴大補助方案上路後，妻未滿45歲不孕夫婦，未滿40歲6次，未滿45歲3次1年41615件通過資格審查，首次申請上限10萬元、再次申請上限6萬元。

衛福部長薛瑞元表示，一般夫妻首次申請補助上限10萬元，再次申請上限6萬元，每胎最多6次。不孕夫妻至衛福部國民健康署特約的人工生殖機構接受醫療服務，由該機構一併協助線上申請補助，該簡政便民措施已使民眾申請踴躍，截至7月25日止，已有4萬4803件申請通過資格審查，其中2萬7853件已完成療程並通過補助費用審查，共20億796萬餘元，經補助出生的嬰兒超過3000，今年底可望達到一萬名。

行政院今天邀請受補助夫妻現身說法，王姓夫婦表示，他們自然生受孕生產第1胎中嘗試各種方式失敗後，曾經想過放棄生育，但在政府補助支持與協助產下第2個小孩，讓他們的家庭更加圓滿。另名受補助的許小姐說，此補助減輕他們的經濟及心理壓力，讓他們勇於接受試管嬰兒療程，盼圓生育夢想。

行政院長蘇貞昌表示，看到政府政策發生效果跟美麗結果，感覺真的非常好，此次政策不是說因應少子女話增添數目，而是幫助想要當爸媽的人能夠圓夢，由政府補助協助減輕負擔，未來相關政策也會持續加碼，預算沒有天花板。

蘇貞昌說，嬰兒出生以後，後勤的資源很重要，他當過阿公的人很清楚，所以政府育兒津貼補助從下個月起，從每個月3500元調高為5000元，剛上任的衛福部長薛瑞元事這方面專家，看看有甚麼須要加強的再增加。