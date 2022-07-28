國民黨市長參選人林耕仁委請律師發函球團，將協助申請國賠。（林耕仁團隊提供／王惠慧新竹傳真）

林哲瑄新竹球場撲接「定桿」受傷 體育主播再揭2怪事：太不應該了

新竹棒球場爆多項缺失，造成球員受傷，引發爭議。國民黨新竹市長參選人林耕仁28日表示，今天律師將代替他發函給富邦悍將、味全龍球團，協助球員、球團向市府提出國家賠償，同時要求市府，必須向前市長林智堅、前副市長沈慧虹求償。

林耕仁28日依舊馬不停蹄，與市議員參選人徐美惠來到西大路與食品路口，向上班的民眾懇託拜票，不少騎車、開車及行走的市民看到林耕仁也都喊「加油」。

日前新竹市府粉專PO出代理市長陳章賢慰問味全龍球員的照片，但球員面無表情引來網友訕笑，林耕仁說，球場沒有驗收就開幕，任何人都無法接受，味全龍隊也有3位選手因此受傷，選手運動生涯如此寶貴，絕對不是市府慰問就能夠買單。

林耕仁也說，目前當務之急，就是保障選手的權益，他說林智堅、沈慧虹「落跑二人組」至今不願負起責任，他已經委請律師組成法律團隊，將協助受傷選手、球團受害爭取權益，已經委請張耀宇律師組成法律團隊，要主動協助球員、球團向市政府提出國家賠償。

另外，​與林智堅論文雷同的余正煌昨透過律師發表聲明，強調自己沒有抄襲。國民黨新竹市長參選人林耕仁表示，若兩人都認為自己無抄襲，最終還是交由台大的評議委員來認定。

林耕仁說，兩人論文內容重複率太高應是爭執重點，若雙方都認為自己沒有抄襲，陳明通也認為學生沒有抄襲，說法可能跟社會大眾的認知有很大差距，不過，最終還是要交由台大的評議委員來認定。

至於中華大學校董李妍慧已在上周辭去董事長職務，林耕仁說，這是她個人決定，也期許所有相關人士及校方都需有中立的立場，莫讓政治干預學術，侵害教育界的尊嚴。

林耕仁也說，對於論文抄襲事件，他的立場始終都是「交由兩所學校論文審查委員會」進行專業審查。

而民調結果顯示他領先對手，林耕仁說，民調都有起伏，都會當作參考的依據，檢討並作為繼續努力的方向，感謝市民朋友肯定與支持，還是會用服務去爭取支持，為市民規畫願景藍圖，新竹市是我的家鄉，將全力以赴。