流行天后碧昂絲(Beyoncé)睽違多年，帶著她的新專輯《RENAISSANCE》回歸大眾視野，原定在29日發行的新專輯卻被爆出在發行前兩天，歌曲在法國已被外洩，更讓人震驚的是，一位名叫凱利斯(Kelis)的美國歌手更出面指控碧昂絲新專輯涉嫌抄襲。

碧昂絲的新專輯《RENAISSANCE》預計29日發行，沒想到卻狀況連連，先是發行前兩天(27)日被發現歌曲早被外洩之外，更被美國歌手凱利斯(Kelis)在網路上指控這張新專輯《RENAISSANCE》，其中一首新歌《Energy》似乎取樣自她1999年首張專輯《Kaleidoscope》中的歌曲《Get Together With You》。

這位歌手凱利斯是 00 年代初期的 R&B、嘻哈巨星，她指控碧昂絲取樣她的昔日歌曲，且未讓自己知曉此事，因此在IG上發文痛批碧昂絲根本就是盜竊。據了解，凱利斯表示自己從前製作的音樂持續遭唱片公司The Neptunes剝削，導致最初製作兩張專輯沒收到任何報酬外，連專輯製作都沒有掛上她的名字。而在碧昂絲PO出《Energy》的歌曲創作演職員表中，唱片公司的Pharrell Williams 和 Chad Hugo有被記入，凱利斯的名字卻直接被「消失」。

「這個行業有些人沒有靈魂，沒有誠信，他們欺騙所有人。」凱利斯在IG上甚至和碧昂絲的粉絲起了口角，有粉絲說或許碧昂絲是因為很看重凱利斯的作品，才以這種方式「合作」，但凱利斯顯然不吃這一套，怒回「這不是合作，而是盜竊。」碧昂絲目前尚未對抄襲風波做出解釋，而至於凱利斯目前也尚未表示要採取法律行動，後續如何或許要等碧昂絲做出回應。