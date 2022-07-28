被譽為「香江第一美人」、「大美人」的關之琳，近年來雖已淡出螢光幕，但一舉一動仍受到關注，近日她出席聚會，同場還有不少富豪闊太，其中已轉戰商場的女星顧紀筠，和同齡關之琳合影狀態更甚，讓網友都驚艷不已。

穿上紅白條紋襯衫的關之琳，打扮簡單卻氣質出眾，雖然已年近60歲，但仍看得出保養得宜，整個人皮膚緊緻、氣色紅潤，完全是凍齡美魔女無誤，而同框的顧紀筠一樣狀態超好，甚至網友都認為她比同齡的關之琳更明艷動人。

顧紀筠(右上)近況被指比同齡的關之琳(右下)更明艷動人。(圖／取自jefferyyau、dr_maret_lee的IG)

有「顧老闆」稱號的顧紀筠，是知名主持人，也拍過不少影視作品，2003年再婚富豪尪 陳仕煒，就淡出幕前後轉戰商界，主力在打理珠寶生意，過著豪華闊太生活。

顧紀筠曾透露自己的保養秘訣，就是會戒口，少吃煎炸的食物和甜食，也常喝普洱茶，一周有5天會做運動，保持每天睡8至10小時，讓她年近6旬仍駐顏有術。

而目前享受單身生活的關之琳，不用演戲也可靠投資房地產、創立時裝品牌，替自己賺到20億身家，她也經常出席時尚聚會和到處旅遊，生活過得相當愜意。