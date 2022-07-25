港星洪欣一出道就以亮眼外型和氣質打開知名度，和李嘉欣都是被公認的美人代表，不過洪欣近期頻遭網友指身材發福、顯老，甚至整個人腫一圈，而在她最新PO的手勢舞影片中，捲上衣露腰的她有些發福，加上濃妝和超重濾鏡，讓洪欣的五官比例變型，臉蛋變得宛如「蛇精男」般的錐子臉。

洪欣昨（24日）在抖音曬出手勢舞短片，身穿淺藍色上衣捲起衣角，小露蠻腰的她有些發福，且頂著濃妝的她還開了超強的美顏濾鏡，導致眼睛、鼻子的比例嚴重變型，臉蛋變得宛如「蛇精男」般的錐子臉，但洪欣似乎不受身材和顏值變化影響，依舊開心地扭腰熱舞，最後在鏡頭前比手指愛心。

洪欣頂濃妝又開超重濾鏡，讓她五官、臉蛋變形。（圖／取材自洪欣抖音）

但網友全被洪欣的驚人變化都看傻了，紛紛留言：「美顏得太誇張了，都不像我的女神了」、「看了好尷尬」、「記得她，跟李嘉欣共同出演《原振俠》，劇裡面很美」、「一言難盡，還是自然點好」。

其實，洪欣是著名的美魔女代表，屢次以不科學的絕佳狀態引發討論，但她近期卻頻遭網酸身材發福、顯老態，和過去模樣差很大，對此，洪欣則懶理外界酸言酸語，在社群網站上依舊做自己。