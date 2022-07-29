近來不斷被攻擊淨值過低的南山人壽說話了。南山人壽29日發給員工內部信件，強調淨值下降是因為資產採公允價值，但負債卻是鎖定利率，無法反應升息，若以同樣標準計算，南山的淨值「可大幅回升」，短期價格波動，不會有實際損失，不會損害到保戶權益。

同時7月債券價格回升、股價上揚，整體壽險業淨值回升逾2千億元，南山人壽亦向業務人員宣布，自結7月淨值回升超過450億元，財務狀況良好，沒有重大異常。同時上半年自結獲利378億元，資本適足率（RBC）在300％以上，長期清償能力無虞，強調「保戶權益不受影響」，希望安定保戶及員工信心。

今年以來因為美國聯準會快速升息，造成債券評價下跌，進而衝擊到壽險公司的淨值，上半年整體淨值少1.47兆元，而南山人壽因為大量債券放在其他損益（FVOCI），價格波動直接影響淨值，甚至也影響股東潤泰新、潤泰全等的淨值，近來飽受外界攻擊，在潤泰集團發布重訊後，南山人壽29日下午亦發給員工一封信，說明清楚。

以下為南山人壽員工信的內容：

針對媒體報導淨值議題，本公司說明如下：

金管會21日記者會表示，利率走升對壽險業有三大正面效益，一是緩解壽險公司在低利率時代所面臨的利差損壓力；二是提高保險業再投資的收益；三是壽險公司應提存的保單負債準備金減低。所以市場利率上升對保險業經營發展而言，具有正面效益。

如同仁所了解的，公司為長期承諾客戶的權益不受影響，大部分的資產都配置在債券部位，以收取穩定利息收入，雖然短期的利率波動會影響債券評價，但不會有實際上的損失，損害到客戶的權益。

因金融市場持續波動，另據媒體報導，近期債券價格上揚、股票指數回升、新台幣持續貶值，整體壽險業7月淨值至少回升2千億元。受惠於金融資產價值增加等因素，本公司最新預估淨值將較6月底回升逾450億元；故淨值雖受短期金融市場波動而有影響，但南山人壽整體財務狀況仍屬穩健，資產體質良好，並無重大異常之情形。

目前壽險公司淨值下降是因為部分資產以公允價值衡量，但負債未以公允價值評價，所以無法完全反應升息對資產負債的影響，未來接軌IFRS17後，保險負債以市場利率試算，壽險公司應提存的保單負債準備金可降低，截至6月底試算後，預估淨值可大幅回升。

面對未來多變的金融市場變化，南山人壽經營團隊已做好充足的準備，截至今年上半年累積自結獲利378億元，獲利穩健，業務動能與營運績效皆表現亮麗， 6月底資本適足率（RBC）仍達300％以上，高於法定要求200％甚多，長期清償能力無虞，保戶權益不受影響。