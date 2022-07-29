潤泰全(2915)宣布變動會計政策，投資性不動產改採公允價值衡量，加計會計政策變動追溯調整金額後，截至6月底，經公司目前估每股淨值約5.73元，受此影響，潤泰全股價跳空跌停鎖死，潤泰全董事會也決議通過辦理現金增資，預計發行3億7000萬股，避免非營運因素導致公司淨值大幅波動。

受到俄烏戰爭、美國聯準會(FED)升息等因素影響，使得壽險業之金融資產未實現損失增加，又現行保險業資產採公平價值衡量，惟負債面因尚未適用IFRS17未能以公平市價衡量，致壽險業淨值遭到低估，潤泰全因透過潤成投資控股公司轉投資南山人壽保險公司，綜合持股比例為26.62%，受轉投資公司淨值下降等因素拖累，公司淨值快速下滑，潤泰全變動會計政策，投資性不動產改採公允價值衡量，加計會計政策變動追溯調整金額後，截至6月底，經公司目前估算淨值約40億元，每股淨值約5.73元。

為避免非營運因素導致公司淨值大幅波動，經董事會決議通過辦理現金增資，預計發行3億7000萬股，因應或消弭前述非營運因素波動對公司淨值的影響。

雖然潤泰全決議辦理現金增資救淨值，但全球升息腳步未變，且每股淨值驟減，致使今天股價跳空跌停鎖死。