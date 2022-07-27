新台幣兌美元匯率貶至30元附近，影響美元保單購買力，6月美元保單新契約保費僅新台幣267億元，創2018年9月之後、即33個月的新低，加上資本市場表現不佳，美元投資型保單買氣亦大減，6月僅約新台幣62億元的量，亦是2020年新冠肺炎全球蔓延後的單月新低，6月美元保單占整體新契約保費比率亦降到46.7％，是27個月的新低比率。

美元保單的買氣與三大因素息息相關，一是新台幣保單利率，若新台幣保單賣相佳，美元保單自然不會大量成長，二是資本市場行情，牛市時美元投資型即可能熱賣，投資人想資本利得與匯率兩頭賺，三就是新台幣兌美元匯率，升破30元，即新台幣兌美元升值至29元以上時，美元保單亦會好賣。

如去年新台幣兌美元升破28元，甚至極長時間在27字頭，資本市場又走百年難得一見的多頭行情，加上新台幣保單利率陷史上新低，又沒有停售效應，因此2021年美元保單新契約保費達新台幣5,969億元，占當年壽險新契約保費的56.96％，金額與占率都創新高。

2020年新冠肺炎疫情爆發後，美國聯準會降息，美元開始貶值，從年初30元到年底28.5元，當年美元保單亦賣出新台幣4,989億元，占率54.42％；另外就是2018年新台幣兌美元一度升到29.2元，因為美元保單當時責準利率2.5％，宣告利率最高叫到3.6％~4％左右，當年美元保單新契約保費亦有新台幣5,161億元，創歷年次高。

反觀今年，資本市場波動，股債雙跌，影響投資型保單買氣，加上去年決定保單責任準備金利率不變，今年宣告利率雖有微幅拉升，但在金管會提醒宣告利率平穩機制後，第二季極少公司再拉高宣告利率，最後就是新台幣兌美元從去年底27.69元，到6月底貶至29.726元，就會減低保戶投保美元保單的意願。

今年上半年美元投資型約銷售新台幣840億元，比去年同期少560億元、減幅逾40％，且6月幾乎只賣2億美元出頭，創26個月的單月新低；美元傳統型保單上半年新契約保費1,704億元，雖較去年同期成長15％，但因第二季新台幣貶至29字頭，買氣亦明顯不如第一季。