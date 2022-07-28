隨著美國零售商開始為返校季和年終旺季備貨，等待進入美國第四與美東第二大貨櫃港薩凡納港（Savannah）卸貨的貨輪，近日增加至40艘，美國港口壅塞再次引發潛在供應鏈中斷憂慮。

在此同時，薩凡納港上一會計年度（截至6月底止）的進出口貨櫃裝卸量創下新高紀錄，首度超過500萬只大關，主要因為美西塞港問題嚴重，促使航運業者將貨櫃轉向東岸港口。

管理薩凡納港的喬治亞港務局透露，塞港問題在春季緩解後，近幾周貨運量增加造成貨櫃輪入港停泊延誤。喬治港務局執行董事林奇（Griff Lynch）表示，進口需求大增使得貨輪靠泊出現壅塞狀況。

林奇指出，由於大型零售商為返校季和年終購物旺季提前備貨，以因應供應鏈瓶頸，今年需求增加的時間比往年更早。

等待進入薩凡納港的貨輪數量攀升，凸顯即使美國從南加州到紐約的港口主管機關致力加速貨櫃流動，美國港口壅塞的問題依舊持續。

另一方面，根據喬治亞港務局26日公布，上年度薩凡納港的進出口貨櫃裝卸量年增8％，數量逼近580萬只，首度超過500萬大關。林奇表示，「貨櫃裝卸量成長驚人。」

如同美國其他港口，薩凡納港亦面臨大量進口貨櫃湧入挑戰。為了因應業務增加，薩凡納港在過去一年聘雇額外人手，並添購設備。為期7年、成本超過9.7億美元的航道加深工程在3月完工，可讓貨輪載運更多貨櫃。

在此同時，喬治亞港務局斥資1.5億美元，將薩凡納港的貨櫃儲存空間提高25％，防止貨櫃堆積港口。

林奇指出，薩凡納港的進口貨櫃量較疫情前激增逾一倍，5月是過去一年中最繁忙的月分，貨櫃裝卸量將近52萬只。

林奇表示：「相信貨櫃運輸已經過了高峰期，目前正在下坡階段，預期今年底前貨運量將會逐漸減少。」