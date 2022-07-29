台新藥（6838）三喜臨門！最近不僅一舉囊括2022年傑出生技產業獎和台北生技獎外，29日也宣布，現金增資5億元資金順利到位。該資金將用於眼科藥物APP13007及抗體藥物複合體TSY-0110抗癌藥的開發。

由台耀主導創設的台新藥，此次現金增資，吸引台耀、中華開發生醫基金、富邦金控與漢友集團共襄盛舉，而智擎與松瑞藥等國內重量級藥品公司，亦加入台新藥興櫃後首輪增資。

台新藥表示，此次現金增資，達成了營運面的資本整備，並蘊含策略面合作發展延伸空間。募集的5億資金，主要用於眼科藥物APP13007及抗體藥物複合體TSY-0110抗癌藥之開發。

APP13007美國三期臨床第一項子試驗CPN-301已於今年上半年解盲成功，取得了顯著有效的藥效數據，並如期推進第二項子試驗CPN-302臨床數據之統計分析；未來APP13007取得美國藥證後，藉由藥效延長與副作用減輕的特性，可望跨入全球年需求十數億美金的眼科術後抗發炎市場。

此外，抗癌藥物TSY-0110係以Kadcyla的首波生物相似藥為定位，鎖定高技術障礙抗體藥物耦合體技術平台，今年上半年即以高達美元3千萬授權台康生技合作開發，專攻每年乳癌治療數十億美元市場。