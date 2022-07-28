美國聯準會（Fed）宣布再升息3碼，符合市場預期，Fed主席鮑爾鬆口升息步調將趨緩，帶動美股出現強彈，道瓊指數大漲436點，那斯達克、費城半導體指漲幅均超過4%，不過外資摩根士丹利（Morgan Stanley）警告，Fed升息後美股反彈是一個「陷阱」，建議投資人不要急著把錢投入股市。

《CNBC》引述大摩美股首席策略師兼投資長威爾森（Mike Wilson）說法指出，華爾街對美國升息速度可能比預期放緩的想法是「不成熟且有問題的。」他強調，一旦Fed停止升息，在發生衰退前，美股總會反彈，但這次Fed升息結束和衰退發生之間，在時間上不太可能有很大的差距，最終，這將是一個陷阱。

威爾森認為，美股最緊迫的兩大問題，是經濟放緩對企業獲利的影響，以及Fed過度緊縮的風險，他對標普500指數的年底目標價為3900點，是華爾街投行預測中最低的目標價之一。而標準普爾指數昨日勁揚102.56點或2.62%，收在4023.61點。

威爾森預估，在 2022年經濟衰退情況下，標準普爾500指數可能會跌至3000點。與目前水位相比，等於還有千點的下跌空間。

高齡80歲的傳奇投資者羅傑斯（Jim Rogers）則認為，一場史詩級的崩盤還沒有出現，且這一次會是人生中見過最慘的一次，他更警告，就算俄羅斯與烏克蘭達成和平協議，也很難阻止金融資產出現暴跌，「如果俄烏達成和平協議，那麼市場會出現大幅反彈，但那可能會是最後一次的反彈。」