虛擬貨幣本周以來仰攻向上，比特幣報價站上2萬3千美元，向2萬4叩關。在聯準會（Fed）日前宣布升息3碼並暗示未來升息步伐將放緩後，美股投資情緒轉趨樂觀，虛擬貨幣走勢亦如雨後春筍。而台股「礦工」概念的顯卡個股包括撼訊(6150)、麗臺(2465)、青雲(5386)、映泰(2399)、華擎(3515)均盤中大漲，出現報復性反彈。

以撼訊而言，總經理陳劍威才在昨天表示，今年下半年需求不佳，產業庫存高達2、3個月甚至半年，到第4季前都「看不到曙光」；撼訊台灣新廠預計第3季底正式啟用，將以客製化產品為主。但這番談話並沒有燒熄反彈的火苗。去年撼訊購入汐止廠房設置台灣自有產線，目前已開始小量試產，預計今年第3季底正式啟用，時程比原本規劃晚，主要受到缺工、缺料影響，未來將以工控等客製化產品為主，也會跟台科大合作導入智慧製造。

撼訊與木柵高工共同建置FPGA可程式化電路應用技術教學中心，也攜手台灣科技大學打造資安中心，推動ESG（環境保護、社會責任、公司治理）概念，並針對人工智慧及區塊鏈等應用持續尋找合作機會。

若以上半年營收來看，還能維持累計營收年增僅有青雲，累計營收為20.39億元，年增49%；而衰退在1成以內則有撼訊累計營收31.4%，年減7.6%；映泰累計營收11.8億元，年減3.97%。