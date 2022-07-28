世豐(2065)召開法說會，台幣貶值有利毛利率支撐，下半年毛利率預估會持平上半年。客戶調整庫存情況已逐漸進入尾聲，客戶整體下單力道穩步攀升在望，帶動下半年出貨量、營收均可望逐季走揚。

世豐越南新廠為工業用電，在台灣較難找到更大的，加上原料取得更方面，且成為壯大東南亞市場的基點，並布局歐洲，越南生產可獲免關稅優勢，皆可擴充營運生產量能。而越南新廠將複製台灣自動化生產經驗，減少學習曲線，把成本控制好，越南新廠第一期產能明年第四季投產時程不變，其一期產能規畫台灣產能的5成，第二期、第三期將視後續生產狀況跟需求而定，之後新增新客戶，以及舊有客戶都有成長的考量上，新廠未來擴充性發展性也強勁。

世豐為高品質客製化產品，而越南廠將目標放在增加占有率，主打擴增客戶規格品，對營收、獲利均可成長，並非以毛利率為最主要目的。越南新廠初期損益兩平評估需1200公噸，不過就算剛開始有虧損也預估不大。

台灣電價調漲對於世豐成本費用影響？公司表示，高壓電電費部分，平均調漲14.5%影響，對毛利影響0.3%影響不大。世豐本周二起啟動庫藏股，而公司也提到，目前這一兩年並未有籌資計畫。

目前在手訂單已達4個月水準，看到今年11月份，世豐指出，若匯率沒有太大變動，預期匯率在區間震盪不會太大，台幣貶值有利毛利率支撐，下半年毛利率預估會持平上半年。出貨量方面，世豐上半年每一季出貨噸數都在6000公噸左右，第一季約6200公噸、第二季約5300公噸，評估第三季出貨量將比第二季持平甚至好一點，第四季也將緩步成長。

世豐6月、第二季合併營收雙減，因為出貨減少，而非價格下降。世豐說明，美洲地區主要客戶調整庫存情況已逐漸進入尾聲，且仍持續感受到美洲舊屋整裝需求，挹注居家DIY應用領域保持一定螺絲產品銷售，加上建築工業領域訂單需求等，皆帶動客戶整體下單力道穩步攀升，下半年出貨量、營收均可望逐季走揚。

金九銀十將來臨，但全球市況仍不穩定，世豐提及明年展望表示，目前仍看不清楚，將於第四季再做分曉。