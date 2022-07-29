中美元首28日晚間再度進行通話，在大陸國家主席習近平與美國總統拜登2個多小時對話後，從新華社報導顯示，此次聚焦於兩岸關係比重甚高。中國人民國際關係學院教授李慶四指出，通常元首對話都是大戰略、大方向，這次雙方罕見鎖定具體的台海安全事務，但這也顯示美國已把台灣牌打到快沒有迴旋餘地。

李慶四指出，台海問題已經到了前所未有地步，且與1996年因李登輝訪美的台海飛彈危機不一樣，大陸軍事方面已準備多年，正所謂養兵千日、用在一日，大陸多數民眾也會支持與美國進行軍事較量，認為在台灣問題上，不能沒完沒了、長痛不如短痛。他說不管軍方或民意方面都有許多聲音，也許反而對大陸提供提前解決兩岸統一的機遇。

對於此次「習拜通話」，李慶四說，如今美國的策略目的其實很明確，就是拜登與美國眾議長裴洛西兩人一明一暗、一軟一硬，主要針對美國國內高通膨等經濟問題，希望大陸可以在政策上協助配合，因此對台灣這個棋子在此關鍵時候肯定要充分利用。

至於拜登在28日通話中再度強調不支持台獨的說法，李慶四表示，正所謂「事不過三」，拜登上台至今對台海立場反反覆覆已超過三次，質問「他的話有可信度嗎？」，既然已沒有信譽，相信大陸也不會當冤大頭，會做出兩手準備。