南韓第三大財閥、SK集團會長崔泰源近期展開訪美行程，更在26日與美國總統拜登進行會談，席間崔泰源承諾追加投資220億美元，加上先前公開的70億美元，SK集團承諾將砸下290億美元（約新台幣8千億）在美國進行投資，此事讓拜登相當高興，不只在會議上稱呼崔泰源的英文名（Tony）展現友好關係，還連說10次謝謝向SK表達由衷感謝，雙方交流吸引南韓媒體大篇幅報導，討論兩人之間密切的互動。

SK集團旗下擁有95家子公司與關係企業，全球員工數超過3萬人，此次追加的220億美元投資，有超過一半會用在半導體領域，可能會透過這筆資金與美國當地的大學合作，進行研發工作，期待能打造最先進的半導體設備。

朝鮮日報、東亞日報大篇幅報導，拜登與崔泰源的互動細節，強調拜登雖然確診新冠肺炎，但仍透過視訊參與會議，在會中甚至直呼崔泰源的英文名，更以10次「謝謝」表達對SK集團大舉投資美國的感謝。

此外，白宮在會議結束後也在拜登的推特帳號上傳拜登站在窗邊向SK參訪團打招呼的照片，並寫道，即使會議的線上的，但我仍不想錯過當面說「你好」的機會。

有趣的是，相較於南韓媒體的大篇幅，美國媒體則關注在SK集團投資對當地的影響，推估此舉能創造數萬個就業機會，並解決供應鏈緊繃的國安問題，不過並未著墨在拜登表達向SK集團表達感謝的互動上。