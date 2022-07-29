美國520億美元晶片法案已經通過參議院及眾議院的投票，等待總統拜登簽署公告後就會開始實行，許多國會成員表示，過去很少會對私人企業進行大規模的補助，但這次的問題已經升級成國安議題，在大陸與歐洲都對晶片商提供補助後，我們必須毫不猶豫地投下贊成票。

路透社報導，晶片法案為美國半導體生產與研究提供520億美元（約新台幣1.5億）的資金，涵蓋領域從汽車、高科技武器、消費性電子產品等所有領域，其中包括，約240億美元的晶片工廠的稅收減免。

不僅如此，該法案還同意未來10年砸下2000億美元資金用來發展科學研究，以對抗全球競爭對手的威脅，但該項目需要進一步立法才能推動，並在未來提供資金。

許多國會成員表示，過去很少對私人企業進行大規模的資金補助，但近期大陸與歐洲一直向晶片公司提供數十億美元的激勵措施，且此事已經成為全球供應鏈問題，並升級成國家安全議題，因此有必要採取行動。

眾議院外交事務委員會首席眾議員Michael McCaul表示，「我們都需要在這國國家（美國）生產晶片，而不是讓它（晶片）離岸，這對我們的國家安全至關重要，因此需要投下贊成票。」

此事傳到白宮後，總統拜登打斷與企業高層的會議，笑著公開宣布此事，現場也響起如雷掌聲，民主黨希望能夠透過此法案的過關，激勵11月登場的中期選舉，此選舉被認為是拜登的期中考。