台北市市長柯文哲過去曾是台大醫院創傷醫學部主任，也是台灣第一位急診與重症加護專職醫師，也是台灣器官標準移植程序的建立者，救醫經驗豐富拯過無數生命，而近日他登上小S（徐熙娣）所主持的綜藝節目《小姐不熙娣》時，除了回應小S各種辛辣的問題外，也分享了當年林志玲墜馬事件的幕後醫療團隊內幕，令所有人大吃一驚。

「台灣第一名模」林志玲2005年前往大陸大連拍攝廣告時不慎墜馬，造成肋骨骨折，傷勢相當嚴重，經過一路波折才送回台灣並住進台大醫院治療，轟動一時，而當時在台大醫院擔任創傷醫學部主任的柯文哲，卻沒有出現在醫療名單當中，讓不少人相當不解。對此，柯文哲也還原當年的情況，當時曾有朋友問他「為什麼醫療名單沒有你？」柯文哲則表示「因為她傷得不夠嚴重」。

柯文哲接著解釋「通常死亡率要百分之30以上才會找上我」。不過，柯文哲也透露，當時林志玲送進來時很多人都搶著幫她打針，就連主治醫師都搶著做實習醫師的工作，只為了能為林志玲看診，一睹明星風采，讓他忍不住猛嗆「你們這些人也太丟臉了吧」，可見林志玲的魅力。

隨後柯文哲表示，以前當醫生時就已經很忙了，當了市長後更沒有一天可以放假，連與老婆放風的時間都沒有，小S聽到後大感驚訝，緊接著問市長「如果我成為你的幕僚，你覺得我適合什麼工作？」柯文哲則說：「去面對我不想面對的人！」直爽的回應令現場哈哈大笑。