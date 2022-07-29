買單95萬雙城論壇？陳佩琪霸氣曬存摺喊「有需要隨時拿走」 柯文哲大笑這樣回

民進黨台北市長參選人陳時中29日公布12區後援會長陣容，其中信義區是由過去與台北市長柯文哲的愛將、前北市警局局長邱豐光出任，頗有拔樁意味，柯文哲下午出席活動被問及此事，柯僅提跟邱豐光很好、還有聯絡，但不願對邱豐光背棄投綠做出回應。

邱豐光過去曾擔任台北市警察局長、與柯文哲互動良好，可說是愛將人馬之一，當初邱因世大運維安不力遭調職時，柯還跳出來捍衛，還一度傳出要入主北市府擔任副市長，但此事也在中央延攬他進入移民署系統後告終。

柯文哲今下午出席活動，被問及邱豐光擔任陳時中信義區後援會長，是否被拔樁成功，柯文哲不願回應，媒體再問及是否還有跟邱聯絡，柯文哲立刻說有，也表示跟邱豐光感情良好，但再度被問起邱豐光投靠綠營會不會覺得可惜，柯文哲先苦笑三聲，後僅以「好啦好啦」，不願意發表意見，後搭乘電梯離去。

另外媒體也問陳時中近日頻頻批評北市政策，柯文哲表示，他就繼續當市民就好啦不是嗎？並表示如果對內湖交通有意見，就提出具體建設，提到松機遷建，柯文哲表示這個問題無法簡短回覆，太困難需要專訪才能解決。